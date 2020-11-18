Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В регионе от коронавируса с начала вспышки умерли 666 человек. Фото: архив КП
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.
— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1790 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 20354 человек, в том числе у 1311 детей, при этом выздоровели 16515 пациентов, скончались 666 человек.
Теперь пациентов, переболевших коронавирусом, будут выписывать с больничного, если у них будет иметься один отрицательный тест. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Переболевших коронавирусом сибиряков будут выписывать после одного отрицательного теста.
Об этом сообщил министр здравоохранения региона. (подробнее)