Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В регионе от коронавируса с начала вспышки умерли 666 человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1790 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 20354 человек, в том числе у 1311 детей, при этом выздоровели 16515 пациентов, скончались 666 человек.

Теперь пациентов, переболевших коронавирусом, будут выписывать с больничного, если у них будет иметься один отрицательный тест. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

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