Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 18 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 18 ноября. В мэрии города подготовили их список и попросили автомобилистов убрать машины с дорог и придомовых территорий.

— В ночь с 17 на 18 ноября снег уберут с таких улиц, как: в Центральном округе — на парковках на ул. Фрунзе и ул. Гоголя, на Красном проспекте, Октябрьской магистрали, Вокзальной магистрали, ул. Кедровой, ул. Жуковского; в Дзержинском районе — на проспекте Дзержинского; в Октябрьском районе — на Октябрьском мосту; в Ленинском районе — на ул. Станиславского, ул. Покрышкина; в Кировском районе — на ул. Мира, Немировича-Данченко, Петухова; в Первомайском районе — на ул. Первомайской, Баганской, Одоевской, Твардовского; в Советском районе — на мосту Шлюза и Морском проспекте; в Калининском районе — на участке ул. Богдана Хмельницкого от ул. Учительской до ул. Новая Заря, на участке ул. Учительской от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Народной, — сообщает пресс-служба мэрии. — Днем 18 ноября от снега почистят такие улицы, как: в Центральном округе — на Красном проспекте, ул. Нарымской; в Дзержинском районе — на ул. Кошурникова; в Октябрьском районе — на ул. Кирова; в Ленинском районе — на проспекте Карла Маркса; в Кировском районе — на ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира; в Советском районе — на проспекте Строителей, ул. Бердышева; в Первомайском районе — на ул. Первомайской; в Калининском районе — на участке ул. Гребенщикова от ул. Тюленина до ул. Краузе.

По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

Напомним, 16 ноября на уборку снега в городе вышло 180 единиц техники в дневную и 206 единиц в ночную смены. Убрано было 7486 кубометров снега. В течение дня улично-дорожная сеть обработали 84 тоннами «Бионорда» и 754 тоннами противогололедной смеси из отсева горных пород.

Согласно прогнозам синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра, 18 ноября в Новосибирске ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью и утром возможна изморозь. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха будет составлять в среднем -11, -13 градусов.

Тем временем, в МЧС сибиряков предупреждают о том, что с выпадением снега дорожно-транспортная обстановка значительно осложнилась. Только с начала ноября пожарно-спасательные подразделения МЧС более 70 раз выезжали на ДТП. Спасатели просят автомобилистов соблюдать правила безопасности на скользкой дороге, скоростной режим и дистанцию на дорогах, не делать резких маневров, обгонов и перестроений.

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