Появились фото пожара на улице Станционной в Новосибирске17 ноября 2020 года. Фото: ГУ МЧС по НСО

Появились фото пожара на улице Станционной в Новосибирске17 ноября 2020 года. Напомним, горело трехэтажное заброшенное здание на территории завода Сибсельмаш. В одной из комнат сгоревшего здания были обнаружены тела двоих погибших. На месте работали пожарные.

— Открытое горение было ликвидировано в 21:38. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте работает следственно-оперативная группа. Причина пожара будет установлена позже дознавателями МЧС, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Горело трехэтажное заброшенное здание на территории завода Сибсельмаш. Фото: ГУ МЧС по НСО

На место ЧП также выехали следователи. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru