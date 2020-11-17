Пожар на улице Станционной в Новосибирске 17 ноября 2020 года: погибли два человека

Пожар на улице Станционной в Новосибирске 17 ноября 2020 года случился вечером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар на улице Станционной в Новосибирске 17 ноября 2020 года случился вечером. Горело заброшенное здание.

— Пожарные прибыли по адресу улица Станционная,38. Там находится заброшенное здание в аварийном состоянии на территории завода Сибсельмаш. На первом этаже было плотное задымление, дымом заволокло также второй и третий этаж. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 21:38. В одной из комнат были обнаружены тела двоих погибших людей. На месте продолжают работать спецслужбы, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

— На место произошедшего выехал сотрудник следственного комитета. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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