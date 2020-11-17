Матч «Сибирь» — «Торпедо» 17 ноября 2020 года: болельщики ликуют

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хоккейной «Сибири». Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Матч «Сибирь» — «Торпедо» 17 ноября 2020 года завершился в пользу новосибирских хоккеистов. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хоккейной «Сибири».

— Наши хоккеисты дали гостям бой и на домашнем льду взяли необходимые очки против «Торпедо» из Нижнего Новгорода, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Две шайбы Микаэля Руохомаа и одна от Дмитрия Саюстова позволили сибирякам продолжить шествие команды в зону плей-офф.

Следующий свой матч хоккейная «Сибирь» проведет 23 ноября с клубом «ЦСКА» из Москвы.

В комментариях под постом преданный болельщики «Сибири» радуются долгожданной победе любимой команды:

— «Сибирь» — сила!

— Теперь за команду не стыдно.

— Удивили, ребята!

— Всех с победой, — пишут люди.

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