Матч «Сибирь» — «Торпедо» 17 ноября 2020 года: болельщики ликуют

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хоккейной «Сибири». Фото: https://vk.com/hcsibir1962
Матч «Сибирь» — «Торпедо» 17 ноября 2020 года завершился в пользу новосибирских хоккеистов. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хоккейной «Сибири».
— Наши хоккеисты дали гостям бой и на домашнем льду взяли необходимые очки против «Торпедо» из Нижнего Новгорода, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Две шайбы Микаэля Руохомаа и одна от Дмитрия Саюстова позволили сибирякам продолжить шествие команды в зону плей-офф.
Следующий свой матч хоккейная «Сибирь» проведет 23 ноября с клубом «ЦСКА» из Москвы.
В комментариях под постом преданный болельщики «Сибири» радуются долгожданной победе любимой команды:
— «Сибирь» — сила!
— Теперь за команду не стыдно.
— Удивили, ребята!
— Всех с победой, — пишут люди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru