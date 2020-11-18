Погода в Новосибирске на 18 ноября 2020 года: похолодает до -20

В Новосибирск пришли морозы. Фото: Даба ДАБАЕВ

Погода в Новосибирске 18 ноября 2020 года: горожанам следует одеться потеплее. В столицу Сибири пришли 20-градусные морозы, продолжит идти снег, а на дорогах образуется гололед.

— Температура воздуха днем составит -11 — -13 градусов, ночью — -16 — -18, местами до -22 градусов. Ожидается облачность с прояснением, местами небольшой снег, ночью и утром изморозь и гололедица. Подует северо-западный ветер 3-8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днем будет -10 — -15, ночью — -13 — -18, местами до -25 градусов. Будет также облачно с прояснениями, ночью снег, местами и гололедица. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег. Температура днем и вечером будет около -10 — -11 градусов, а ночью — -12.

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