Стало известно, какую еду новосибирцы заказывают домой чаще всего

Стало известно, какое блюдо чаще всего заказывают новосибирцы на дом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стало известно, какое блюдо чаще всего заказывают новосибирцы на дом. Как оказалось, любимая сибиряками еда отличается от ассортимента, традиционного для ТОП-10.

— Самое популярное блюдо в Яндекс.Еде — это бургер. Почти в 40 % заказов с бургером есть какая-нибудь картошка — благодаря этому картофельные закуски заняли второе место в общем топе категорий. На третьем месте находятся супы: в частности такие как борщ, Том ям и Фо. А самые популярные десерты — мороженое, круассаны и чизкейки. Из прохладительных напитков самый большой спрос на колу, молочные коктейли и морсы. Кофе в разы популярнее чая, — сообщает сервис «Яндекс.Еда». — При этом, в Новосибирске самое часто заказываемое блюдо не входит в число самых популярных в списке. Как оказалось, в этом регионе лидируют позы — традиционное бурятское и монгольское блюдо. Неравнодушны к ним оказались и жители Иркутска, а вот в Барнауле и Томске необычно популярны манты.

При этом известно, что по будням обедают обычно в 12-14 часов, ужинают — в 19-21. Больше всего заказов приходит в пятницу, меньше всего — в понедельник и вторник. В Новосибирске, как и в других городах-миллионерах, днем и вечером заказов примерно поровну.

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