Перевозчика будут судить из-за загоревшегося на Димитровском мосту автобуса

Новосибирского перевозчика оштрафовали после пожара в пассажирском автобусе на Димитровском мосту Фото: "АСТ-54"

Новосибирского перевозчика оштрафовали после пожара в пассажирском автобусе на Димитровском мосту, произошедшего 7 октября. По данному факту проводила проверку прокуратура.

— Причиной пожара явилась неисправность узлов и механизмов топливной системы. Кроме того, во время проверки выяснилось, что и другие автобусы данного перевозчика эксплуатируются при наличии неисправностей, изменений их конструкции (установлены дополнительные поручни, занавески на окна), нарушения порядка учета прохождения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, а также вводного и предрейсового инструктажей, несоблюдения порядка заполнения путевых листов, — сообщает областная прокуратура.

В отношении перевозчика было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Его будет рассматривать мировой судья Ленинского района.

Кроме того, управление автодорожного надзора выписало должностному лицу компании штраф в 5 тысяч рублей за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа. А ГИБДД оштрафовала еще 5 должностных лиц на 8 тысяч рублей за выпуск на линию неисправного и переоборудованного транспорта без соответствующего разрешения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о произошедшем ЧП. Как рассказывали тогда в соцсетях очевидцы, автобус ехал в сторону правого берега, когда у него загорелся моторный отсек. В комментариях группы Вконтакте «АСТ-54» написал кондуктор автобуса: он рассказал, что автобус ехал без пассажиров и пострадавших не было. На месте работали пожарные.

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