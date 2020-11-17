В Новосибирск привезут бесплатные лекарства для лечения на дому пациентов с ковидом

Бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом должны прибыть в регион уже на этой неделе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министр здравоохранения Новосибирской области пояснил, что бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом должны прибыть в регион уже на этой неделе. По словам Константина Хальзова, лекарства будут приходить в регион дробными партиями, полностью поставки должны завершиться к концу года. Однако самих препаратов должно хватить еще и на следующий год.

— Первые поставки лекарственных препаратов ожидаются на этой неделе. Это разновидности антибактериальных препаратов, противовирусных, специфические препараты, которые сегодня зарегистрированы для лечения ковида, с веществом фавипиравир. Как только препараты поступят к нам, то мы сразу будем распределять их между первичным звеном в области и городе. Получать эти препараты будут пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении, — пояснил Константин Хальзов. — Всего мы планируем обеспечить препаратами примерно 12 тысяч пациентов.

Ранее в министерстве здравоохранения КП-Новосибирск пояснили, что для того, чтобы получить данный препарат, пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом, должен находиться под наблюдением врачей в поликлинике. Назначаться эти препараты будут исходя из тяжести состояния и сопутствующих заболеваний каждого конкретного пациента.

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