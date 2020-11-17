Для «красной зоны»: депутаты-единороссы разных уровней приобретают необходимое оборудование для больниц Новосибирской области

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Во время второй волны депутаты-единороссы привозят в больницы Новосибирской области и ковидные госпитали необходимое медицинское оборудование, антисептики, средства защиты для медиков, работающих в «красной зоне». Волонтеры доставляют пульсоксиметры, кислородные концентраторы и используют личные автомобили для доставки врачей к новосибирцам, борющимся с коронавирусом. Каждый вносит свой посильный вклад.

Областной парламентарий, заместитель председателя Законодательного собрания НСО Валерий Ильенко предоставил в помощь врачам три автомобиля, которые работают в Инфекционной больнице № 1, Горбольнице № 1 и больнице Краснообска.

Депутат Законодательного собрания Майис Мамедов доставил три кислородных концентратора в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2. При поддержке парламентария в этом же медучреждении будет произведен ремонт инфекционного отделения.

Депутат-единоросс Александр Барсуков намерен оказать помощь Чулымской центральной районной больнице и Коченевской ЦРБ в приобретении медицинского оборудования. Депутаты Виктор Кушнир и Андрей Панферов приобрели и доставили аппарат для искусственной вентиляции легких в Купинскую ЦРБ. Сергей Конько передал в поликлинику № 2 3 тысячи защитных масок, 20 литров антисептиков, 400 пар перчаток, 200 одноразовых халатов и автомобиль для выезда терапевтов к пациентам.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец пояснила, что и активисты местных отделений партии включились в работу по оказанию помощи больницам и поликлиникам, стали добровольцами Волонтерского центра партии.

- В рамках работы Волонтерского центра «Единой России» мы проводим ряд акций. При поддержке партпроекта «Здоровое будущее» стартует акция «Полезный карантин». Пожилые люди в период самоизоляции делятся советами о том, как разнообразить свой досуг. Кроме того, мы подготовили видеоролик с зарядкой для людей группы риска, запустили акцию в поддержку ношения масок в общественных местах. Сейчас мы формируем штат волонтеров, которые будут работать в кол-центрах поликлиник, а также измерять температуру при входе в медучреждения и развозить бесплатные лекарства для болеющих коронавирусом дома, - прокомментировала Юлия Швец.

Важно

Присоединиться к волонтерскому движению «Единой России» и записаться в команду добровольцев можно, позвонив по тел. 8-800-222-74-54.