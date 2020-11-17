Пассажирке стало плохо: в Тюмени экстренно сел самолет «Новосибирск — Москва»

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Тюмени. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Тюмени. Экипаж воздушного судна принял такое решение из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

— Рейс Новосибирск-Москва действительно экстренно сел в нашем аэропорту. Дело в том, что одной из пассажирок на борту стало плохо. Ей на месте оказали первичную медицинскую помощь, а потом госпитализировали в больницу, — пояснили в пресс-службе аэропорта Тюмени.

В аэропорту также добавили, что сейчас рейс находится на дозаправке. Он планирует продолжить свое движение по маршруту и вылететь из аэропорта Тюмени в 15:15 по местному времени.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в аэропорту «Толмачево» аварийно сел самолет АН-124 «Руслан». Причиной произошедшего стали неполадки с двигателем. Следователи возбудили уголовное дело после произошедшего.

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