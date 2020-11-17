Пробки в Новосибирске 17 ноября 2020 года: движение затормозилось на улице Большевистской

ДТП случилось возле гипермаркета на улице Большевистской. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пробки в Новосибирске 17 ноября 2020 года: на улице Большевистской произошла авария, которая вызвала затор.

— Перед продуктовым гипермаркетом столкнулись грузовик-длинномер и седан. От удара легковой автомобиль развернуло поперек дороги. Участники ДТП перекрыли дорогу, создав пробку, берущую свое начало от Бугринского моста, — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

Авария вызвала пробки на дороге. Фото: "2Гис".

Водители пожаловались на затор:

— Грузовик застрял на аварийках.

— Улитки на дорогах.

— Пробка уже с Инструментального, — пишут автомобилисты.

По данным «2Гис», уровень пробок в Новосибирске составляет 6 баллов.

Напомним, 16 ноября в Новосибирске произошло еще одно ДТП: на перекрестке столкнулись две «Лады», врезавшись в металлический забор.

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