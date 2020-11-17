Пробки в Новосибирске 17 ноября 2020 года: движение затормозилось на улице Большевистской

ДТП случилось возле гипермаркета на улице Большевистской.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Пробки в Новосибирске 17 ноября 2020 года: на улице Большевистской произошла авария, которая вызвала затор.
— Перед продуктовым гипермаркетом столкнулись грузовик-длинномер и седан. От удара легковой автомобиль развернуло поперек дороги. Участники ДТП перекрыли дорогу, создав пробку, берущую свое начало от Бугринского моста, — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».
Авария вызвала пробки на дороге. Фото: "2Гис".
Водители пожаловались на затор:
— Грузовик застрял на аварийках.
— Улитки на дорогах.
— Пробка уже с Инструментального, — пишут автомобилисты.
По данным «2Гис», уровень пробок в Новосибирске составляет 6 баллов.
Напомним, 16 ноября в Новосибирске произошло еще одно ДТП: на перекрестке столкнулись две «Лады», врезавшись в металлический забор.
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