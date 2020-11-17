«Ткань и эскизы выбирали почти год»: сибирячки вышили из лоскутков орден Отечественной войны и письма с фронта

Мастерицы из Новосибирска выиграли гран-при конкурса военной вышивки. Фото: с сайта ЦДРА и Анны Поддубной

Сибирячки Вероника Аксенова, Ольга Поддубная и ее дочь Анна приняли участие во Всероссийском конкурсе военной вышивки «Суровая нить». Из лоскутов они создали полотно 125 на 125 сантиметров, на котором изображен орден Отечественной войны I степени, а в уголках — треугольные письма с фронта, перетянутые георгиевской ленточкой. На создание полотна ушло 9 месяцев. Сибирячки щепетильно отнеслись к эскизу и тщательно выбирали ткань и фурнитуру. Работа впечатлила жюри. Мастерицы получили гран-при конкурса.

Идея сюжета принадлежала Ольге Поддубной. Ее дед был первым из полусотни односельчан, ушедших на фронт в первую же неделю после начала войны. Через год пришла похоронка: дед пропал без вести.

— При создании полотна мы использовали несколько техник: текстильная аппликация, машинная и ручная вышивка, а также трапунта, позволяющая создавать на поверхности ткани объемный узор, — рассказала Ольга изданию «Навигатор».

Через полгода полотно вернут в Новосибирск, а пока оно будет демонстрироваться на выставках в московских музеях и дворцах культуры.

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