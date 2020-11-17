«Мы надеемся, что он найдет друга»: дети из интерната написали трогательное письмо спасителям львенка Симбы, которого били в Дагестане

Симбу отправят на историческую родину - в Африку. Фото: сделано волонтерами фонда "Спаси жизнь".

Дети из коррекционной школы-интерната № 152 в Новосибирске написали трогательное письмо в поддержку львенка Симбы из Дагестана, которого избивали хозяева. Сейчас Симба уже стал красавцем-львом, и его собираются оправить в Африку.

— Мы узнали от воспитателя и руководителя кружка «Экология» про львенка Симбу. Нам его было очень жаль, и мы обрадовались, когда узнали, что он поедет на волю в Танзанию, что его вылечили добрые люди. Мы надеемся, что ему там будет хорошо и он найдет себе друга, —написали дети.

Детей из школы-интерната очень тронула история Симбы. Фото: предоставлено Марией Васениной.

— Нам кажется это очень символичным — сделать подарки животному, которое тоже было травмировано, — рассказала КП-Новосибирск представитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук..

Львенка Симбу в марте 2020 года нашли в сарае дагестанского города Избербаш. Хозяева плохо с ним обращались: били, держали в тесноте, обливали холодной водой. Неравнодушные люди добились того, чтобы львенка изъяли и отправили на лечение к челябинскому ветеринару Карену Даллакяну, а на хозяев возбудили уголовное дело. После лечения Симбу решили отправить в реабилитационный центр Танзании.

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