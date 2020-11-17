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Коронавирус Covid-19

В Новосибирске коронавирусом заболели еще 179 человек за сутки

Среди заразившихся 17 детей
Надежда РЫЖКИНА
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За сутки коронавирус выявили еще у 179 сибиряков.

За сутки коронавирус выявили еще у 179 сибиряков.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во вторник, 17 ноября, в региональном оперштабе сообщили, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом 179 человек, из них — 17 детей. Выздоровели за сутки еще 136 человек.

— С начала пандемии коронавирусом в сумме заразились 20 354 человека, из них — 1 311 детей. 16 515 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 666 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 177 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 52 пациента.

В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 54 ребенка. В инфекционных стационарах лежат 3 754 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 790 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 839 680 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 422 жителя области, для 61 819 человек меднаблюдение окончено.

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