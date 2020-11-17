В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки: что о них известно

От коронавируса умерил еще 6 пациентов. Фото: архив КП

В вторник, 17 ноября, стало известно о том, что еще шесть пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это женщины в возрасте 50 лет, 53 года, 56 лет, 59 лет, двум женщинам было 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 666 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 172 человека, из них 52 пациента не могут самостоятельно дышать. Они подключены к аппарату ИВЛ.

За сутки коронавирус обнаружили еще у 179 человек, выздоровело 136 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 20354 человек, в том числе 1311 детей. Выздоровели 16515 человек.

В регионе вступили в силу новые ограничения: до конца года закрыли фудкорты и кинотеатры в торговых центрах. Кроме того, работодателям рекомендовано отправить 30% сотрудников на удаленку.

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