«Я заказал их в Интернете»: мужчину с автоматом и гранатой задержали в центре Новосибирска

Сибиряка с автоматом и боеприпасами задержали в центре Новосибирска. Фото: Управление на транспорте МВД по СФО
В Новосибирске у железной дороги между платформами Центр и Правая Обь полицейские заметили подозрительного мужчину. С собой он нес сверток, похожий на автомат. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.
— На самом деле внутри был обнаружен автомат и боеприпасы. По заключению криминалистов 26-летний парень перевозил охолощенный автомат Калашникова, макет гранаты РГД-33, а также 12 светошумовых патронов, которые не относятся к огнестрельному оружию и боеприпасам. По словам молодого человека все это он купил в Интернете и хотел потом продать, — сообщили в ведомстве.
За перевозку игрушек парню ничего не будет. Фото: Управление на транспорте МВД по СФО
Кроме того, при нем оказалось 8 пакетов с марихуаной. На сибиряка завели уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере.
Как уточнили КП-Новосибирск в транспортной полиции, за перевоз игрушечных боеприпасов и автомата, наказание не предусмотрено.
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