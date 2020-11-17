Несостоявшийся грабитель ортопедического салона и другие происшествия выходных дней

Фото: Влад КОМЯКОВ

13 ноября в 23.44 поступил сигнал тревоги из аптеки на улице Зыряновской, куда зашла погреться пьяная молодежь. Компания мешала работать, и администратор попросила покинуть помещение, чем спровоцировала агрессию в свой адрес. Бесчинство пьяных прекратилось только после того, как им сообщили, что для их усмирения вызвана группа быстрого реагирования.

14 ноября в 16.56 в ТСЖ на улице Фрунзе конфликт возник между консьержем и нетрезвым жильцом. Разбираться в обстоятельствах и урегулировать ситуацию пришлось также бойцам ГБР.

В 21.09 сигнал тревоги поступил из секс-шопа, расположенного на улице Ленина. Продавцы жаловались на пьяного посетителя, мешавшего работать. Бойцы ГБР, прибывшие на вызов, вывели нарушителя.

А в 21.25 в супермаркете на улице Зорге нетрезвый мужчина разбил бутылку водки и отказался оплатить ущерб. Продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали ГБР, которая по прибытии на место вынуждена была задержать нарушителя, пытавшегося оказать сопротивление. Конфликт исчерпала вовремя появившаяся супруга пьяного хулигана - она оплатила сумму причиненного магазину ущерба и попросила бойцов не задерживать ее мужа. Поскольку материальный ущерб был компенсирован, администратор разрешил «гвардейцам» отпустить мужчину.

15 ноября в 12.00 в ортопедический салон, находящийся на улице Гурьевской, со словами: «Сейчас я буду вас грабить», - вошел пьяный мужчина. Продавец испугалась и нажала тревожную кнопку. Несмотря на то, что бойцы ГБР прибыли на место вызова уже через 4 минуты, «шутника» они не застали - высказав угрозу, он тут же выбежал из салона и скрылся.

В 20.54 бойцы ГБР ГВАРДИИ помогли урегулировать еще один конфликт, возникший в хостеле на проспекте К. Маркса. В их присутствии был произведен расчет с двумя пьяными жильцами, после чего «гвардейцы» выпроводили их из заведения.