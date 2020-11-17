«Идет сильный черный дым»: в Новосибирске у АЗС загорелась машина в гараже

У АЗС загорелся гаражный бокс.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Во вторник, 17 ноября, около 10.00 в Заельцовском районе на улице Кропоткина загорелся трехэтажный гаражный бокс. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы, из здания валит густой черный дым. Со слова охраны, людей внутри здания нет.
Новосибирцы переживают, что рядом со строением находится АЗС. На месте работают пожарные расчеты.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, пожар начался в машине, стоявшей на втором этаже.
По информации спасателей, открытое горение ликвидировано в 10.30.
Напомним, 15 ноября под Новосибирском произошел страшный пожар, унесший жизни троих взрослых и школьницы. Погибшие пенсионеры были известной парой, с ними сгорели 44-летняя дочь и 14-летняя внучка.
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