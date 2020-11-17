«Ростелеком» помогает новосибирцам экономить с помощью бонусов

Пользователи выбирали скидку на домашний интернет, обменивали бонусы при покупке антивируса или пользовались дополнениями в облачных играх.

Стать участниками программы лояльности «Бонус» могут все абоненты «Ростелекома», зарегистрированные в Едином личном кабинете. При этом баллы начисляются им не только за оплату услуг провайдера. Дополнительные бонусы пользователи также получают в день рождения, за продолжительность участия в программе или за активность в соцсетях. В плюс идут и покупки у партнеров: например, баллы можно заработать за заказ в интернет-магазине AliExspress или в сети «Спортмастер».

Осенью этого года «Ростелеком» запустил для участников программы лояльности новую онлайн-игру «Тройная удача». В этой викторине можно выиграть призы от цифрового провайдера, видеосервиса Wink, образовательного сервиса «Лицей» и партнеров «Бонуса»: интернет-магазина Ozon, онлайн-библиотеки «ЛитРес», «РЖД Бонус» и других.

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- Новая игра - это головоломка, в которой требуется выстроить в один ряд по три одинаковые фишки и более. Задача - набрать как можно больше очков, которые начисляются за каждую собранную группу фишек. Победители определяются по итогам дня и каждой игровой недели, они и получают призы и подарки. Так что это способ провести свободное время не только увлекательно, но и выгодно, - объяснил Виталий Лапицкий, заместитель директора - директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Сыграть в «Тройную удачу» новосибирцы могут до 18 января 2021 года. Для участия новым и действующим абонентам компании необходимо авторизоваться на сайте igra.rt.ru, там же доступны полные правила и условия проведения игры. Подробная информация о программе лояльности - на сайте rt.ru в разделе «Бонус».