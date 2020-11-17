Банк Акцепт продолжает выдачу ипотеки по госпрограмме

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Банк Акцепт продолжает активное участие в программе льготной ипотеки – до 1 июля 2021 года. Теперь у тех, кто не смог, не успел или просто сомневался, снова есть шанс на приобретение квартир в новостройке по госпрограмме с рекордно низкой ставкой!

Банк предлагает следующие программы:

• ипотека от 6,0% годовых. Воспользоваться этой ставкой смогут клиенты с первоначальным взносом от 50% при покупке квартиры площадью от 70 кв. м.

• ипотека от 6,5 % годовых для собственников бизнеса и предпринимателей при первоначальном взносе от 30%.

• ипотека от 6,5 % годовых для остальных категорий клиентов, при первоначальном взносе от 20%.

Полученные средства могут быть использованы на приобретение только нового жилья в многоквартирном доме, в том числе строящемся.

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Воспользоваться ипотекой по сниженной ставке могут граждане РФ – наемные работники, индивидуальные предприниматели и собственники бизнеса, имеющие официальное трудоустройство и стабильный доход.

Чтобы оформить льготную ипотеку необходимо подать заявку в Банк Акцепт и в срок до 30 июня 2021 года подписать документы на ипотечный кредит. Вы можете подать заявку онлайн, либо обратиться в один из офисов. Для подачи заявки потребуется предоставить пакет документов, перечень которых можно уточнить в контакт центре или непосредственно в офисе банка.

Максимальная сумма кредита:

• В Москве – до 12 млн. рублей.

• В Новосибирске, Новосибирской области и других регионах РФ – до 6 млн. рублей.

Дополнительные условия:

• Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита;

• Гашение осуществляется только аннуитетными платежами;

• Срок кредита до 25 лет.

Ипотека с господдержкой – идеальная возможность приобрести собственное жилье с минимальной переплатой. А Банк Акцепт поможет вам сделать квартиру вашей мечты реальностью.

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» - региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил своё 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»: ул. Советская, 14; пл. Маркса, 7; пр. Дзержинского, 14/3; ул. Б. Хмельницкого, 60/2; ул. Титова, 31; мкрн Горский, 60; ул. Героев Труда, 18/2; Краснообск, ул. Центральная, 2«б»;Бердск, ул. Островского, 53/1; Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»; Куйбышев, ул. Папшева, 4 тел. 8-800-100-27-37 akcept.ru Instagram, «ВКонтакте», FaceBook

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