Сибиряк тайком пробрался на чужой участок и сходил там в туалет — хозяин дома жестко проучил его

Сибиряк залез в чужой туалет и поплатился за это. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Новосибирском, в поселке Коченево, произошел курьезный случай. Мужчина не дотерпел до дома и справил нужду в туалете на участке соседа по улице Чехова. Туда он пробрался тайком. Вот только непрошенному гостю не повезло: внезапно домой вернулись хозяева. Они застали сибиряка врасплох и им это очень не понравилось.

— Словесная перепалка привела к тому, что хозяин дома сел в свой автомобиль и едва не задавил соседа. Сибиряк, пытаясь увернуться от машины, разбил рукой заднее стекло, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напуганный мужчина обратился в полицию. Он совсем не ожидал, что хозяин дома может так разозлиться.

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