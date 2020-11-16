Правительство региона направило адресные субсидии для достройки домов более 1200 обманутых дольщиков

Региональные власти поддержали дольщиков. Фото: Влад КОМЯКОВ

В этом году правительство Новосибирской области, несмотря на непростую ситуцию с коронавирусом, не оставило без помощи обманутых дольщиков, которых недобросовестные застройщики лишили денег. За весь период оказания помощи было адресно направлено более 235 млн рублей на оплату дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов свыше 1200 обманутых дольщиков.

Как подчеркнул заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, данная государственная поддержка осуществляется под контролем регионального минстроя с 2010 года.

- Сибиряки, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, получают субсидии в размере до 200 тысяч рублей на оплату дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов. В 2020 году такую адресную помощь получили 19 граждан на сумму 3,7 млн рублей – это дольщики микрорайона Закаменский, домов по ул. Сибиряков Гвардейцев, 44/7, ул. Есенина, 12/1, ул. Герцена стр, 1/1. Всего с 2010 года господдержка оказана 1209 «обманутым дольщикам» на сумму 235,2 млн рублей, – отметил Алексей Колмаков.

Субсидия предоставляется согласно постановлению от 09.03.2010 №80-па «Об оказании государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков», которым утверждено Положение об условиях и порядке предоставления гражданам данного вида поддержки.

Субсидией могут воспользоваться жители Новосибирской области, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, признанные нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса РФ, что подтверждается документом, выданным администрацией по месту жительства.

Подробно с условиями предоставления государственной поддержки гражданам на завершение строительства многоквартирных домов, можно ознакомиться на сайте министерства строительства Новосибирской области в разделе «Жилищные программы».