«Руку почти оторвало»: сибиряк прострелил себе плечо на охоте

Родные отвезли раненного сибиряка в больницу. Фото: архив КП

Охота на косулю в Чулымском районе чуть не закончилась трагедией. Сибиряк прострелил себе плечо. Пуля почти оторвала руку мужчине. Рядом были родные, которые перетянули плечо выше ранения и отвезли его в больницу. Сибиряку сделали операцию. Об инциденте в лесу медсестра сообщила в полицию. Раненный мужчина пояснил, что сам нечаянно выстрелил в себя.

— Это произошло 13 ноября. В приемный покой больницы города Чулыма поступил 50-летний мужчина с огнестрельным ранением. Выяснилось, что он с родными из Новосибирска отправился на охоту в районе села Куликовское. Переночевав в лесу и не добыв косули, мужчины поехали домой. По дороге они остановились, чтобы залить в двигатель тягача, на котором передвигались, охлаждающую жидкость. В это время раздался выстрел. Когда мужчины подбежали к родственнику, они увидели, что у него висит плечо левой руки, а рядом лежит ружье, — рассказал подробности инцидента КП-Новосибирск источник.

Проводится проверка, которая установит обстоятельства произошедшего.

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