«Летел на бешенной скорости»: новосибирец на «Ладе» врезался в забор после ДТП — это попало на видео

Машины столкнулись на перекрестке,врезавшись в металлическое ограждение. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске случилось ДТП на улице Владимировской. Водитель «Лады Самары» решил повернуть налево на улицу Саратовскую. Внезапно его сбила «Лада Приора», которая неслась на высокой скорости. В итоге обе машины отбросило, и они врезались в металлическое ограждение.Все произошло вечером в понедельник, 16 ноября.

Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения. Видео появилось в группе «АСТ-54».

Подписчики паблика рассказали, что в итоге произошло:

— «Четырка» поворачивала налево на зеленый сигнал светофора, «Приора» шла на красный. Все живы, пострадавших нет. От госпитализации отказались.

— «Приора», скорее, пыталась успеть на «желтый», но сути это не меняет

— Летел минимум 80 километров в час, а там ограничение — 60, — пишут очевидцы ДТП в комментариях.

Напомним, в конце октября «Шевроле Тахо» занесло на скользкой дороге Новосибирска. Машина врезалась в металлический забор и завалила его на другие автомобили.

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