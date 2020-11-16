Правительство Новосибирской области одобрило законопроект, который позволит сэкономить на госдолге

Заседание прошло 16 ноября. Фото: правительство Новосибирской области.

В правительстве Новосибирской области объяснили, как в ближайшие несколько лет будет погашаться госдолг региона. Начнем с того, что обязательства Новосибирской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам реструктуризированы до 2029 года. Такая важная мера позволит перенести на более поздние сроки погашение 10,4 миллиардов рублей, избежать привлечения для исполнения обязательств рыночных заимствований и даст возможность снизить расходы на обслуживание долга – то есть существенно сэкономить на его обслуживании.

Соответствующий законопроект рассмотрели 16 ноября на заседании Правительства Новосибирской области, которое провел Губернатор Андрей Травников. Основной доклад по вопросу о проекте закона «Об утверждении заключенного дополнительного соглашения о реструктуризации обязательств (задолженности) Новосибирской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» представил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

В частности, он пояснил, что в апреле 2020 года в Правила проведения реструктуризации 2017 года внесены изменения, в сентябре 2020 года с Министерством финансов РФ было подписано дополнительное Соглашение. В соответствии с этими документами предусмотрено изменение графика погашения бюджетных кредитов до 2029 года в сумме 13,4 млрд рублей. В 2020 году погашение задолженности в полном объеме перенесено равномерно на 2025-2029 годы, в 2021 – 2024 годах ежегодно будет погашаться 5% общего объема задолженности, в 2025 – 2029 годах предстоит ежегодно погашать равными долями остаток суммы задолженности – с возможностью ее досрочного погашения. Это позволит перенести на более поздние сроки погашение 10,4 млрд рублей и не привлекать для их погашения рыночные заимствования.

Представленный законопроект был одобрен в ходе заседания Правительства Новосибирской области. Закон Новосибирской области об утверждении дополнительного Соглашения подлежит направлению в Министерство финансов РФ.