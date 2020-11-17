Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирусом в регионе заболели больше 20 тысяч человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 17 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1745 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 20175 человек, в том числе у 1294 детей, при этом выздоровели 16379 пациентов, скончались 660 человек.

В Новосибирске до конца года закрыли фудкорты и кинотеатры в торговых центрах. Кроме того, работодателям рекомендовано отправить 30% сотрудников на удаленку. В силе остается требование быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра в общественных местах.

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