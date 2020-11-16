Суд вынес приговор водителю, по вине которого в аварии под Новосибирском погибли трое взрослых и ребенок

Авария случилась на трассе 8 августа. Фото: ГУ МВД по НСО

Купинский районный суд вынес приговор автомобилисту, из-за которого 8 августа в аварии под Новосибирском погибли трое взрослых и шестилетний ребенк. Свою вину в произошедшем 44-летний мужчина полностью признал.

— Установлено, что 8 августа мужчина был за рулем автомобиля HINO Ranger и ехал по 63 километру автодороги К-01. Однако, нарушив правила дорожного движения, он столкнулся с ехавшим по встречно полосе автомобилем «Mazda Premacy», котором находились 6 пассажиров. В результате ДТП одному из пассажиров были причинены тяжкие телесные повреждения, 4 пассажира, включая 6-летнего ребенка, погибли, и одному пассажиру также был причинен средней тяжести вред здоровью, — сообщает областная прокуратура.

Свою вину в случившемся водитель грузовика признал в полном объеме. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц).

Суд приговорил мужчину к 2 годам 11 месяцам в колонии поселения с лишением прав на 2 года. Суд также взыскал по искам потерпевших материальный и моральный вред на общую сумму 4 миллиона 7 тысяч рублей.

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На месте аварии работает руководство областного ГИБДД, полиция и следственный комитет (подробнее).