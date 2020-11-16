«Ужас, как они не провалились»: сибирячку испугали дети, бегающие по тонкому льду

Сибирячка сняла на видео детей, бегающих по тонкому льду на реке. Фото: Кадр из видео

Сибирячка сняла на видео детей, бегающих по тонкому льду на реке. Женщина выложила ролик в группу в соцсетях, в надежде, что кто-то из родителей сможет узнать там своего ребенка и провести с ним воспитательную беседу.

— Вот так вот почти полчаса тут у нас дети бегают через речку. А ведь там толком еще не замерзло ничего. Сердце кровью обливается, когда смотрю на это. Может быть, кто-то узнает кого-то из ребят? — рассказывает женщина на видео, опубликованном в паблике Вконтакте «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК, БАРАБИНСК».

В комментариях под роликом многие подписчики разделили беспокойство сибирячки. Ведь находиться на таком тонком льду действительно очень опасно:

— Им что, на уроках ОБЖ о таком не рассказывали?

— Ужас, как они только под лед не провалились?

— Дети вроде взрослые, почему не думают о себе? — пишут люди.

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