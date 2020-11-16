Суд признал новосибирского хирурга, из-за которого умерла мать двоих детей, виновным

В Новосибирске суд признал виновным хирурга, которого обвиняли в смерти пациентки. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске суд признал виновным хирурга, которого обвиняли в смерти пациентки — матери двоих детей. Напомним, мужчину судили по части 2 статьи 109 УК РФ — (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

— В суде было установлено, что оперирующий врач-хирург хирургического отделения №1 ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34» Титов при проведении пациентке операции нарушил общепринятые в практике хирургических стационаров правила проведения «лапароскопии», что привело к развитию массивного кровотечения. Что впоследствии привело к смерти женщины в реанимации от массивной кровопотери, — сообщает областная прокуратура.

В суде врач свою вину, однако, признавать отказался. Он пояснил, что решение проводить операцию именно таким образом принял не он, а другой хирург, чьи указания он выполнял. При этом, по его словам, он постарался сделать все возможное, чтобы спасти женщину. Сам мужчина и его защитник в апелляции настаивал на отмену обвинительного приговора.

Тем не менее, суд решил оставить приговор мужчине без изменений. Его приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.

Напомним, произошла трагедия в ноября 2018 года. женщину привезли в больницу №34 19 ноября на «скорой». В результате повреждения аорты женщина через 12 часов умерла. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая точно установила причину смерти пациентки.

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