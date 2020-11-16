Завершены поиски девочки-подростка, которая пропала под Новосибирском в пятницу, 13-го

Раньше девочка не сбегала из дома. Фото:предоставлено родственниками пропавшей

Многодетная мать вернула пропавшую 17-летнюю дочь с помощью полиции спустя три дня поисков. В день пропажи девочка сообщила, что села в электричку, и перестала выходить на связь: все произошло 13 ноября.

— Дочка меня уже предупреждала, что поедет знакомиться с родителями жениха, я ее пыталась отговорить. Даже говорила, что «не поеду за тобой». А когда дочь пропала, я обратилась в полицию, там сделали детализацию звонков. Нашли ее парня — он ушел служить в морфлот на Камчатку, а через него узнали контакты его родственников из Чулымского района. Оказалось, она второй день ночевала у них, — рассказала мама девочки.

Мать поговорила с родителями жениха по телефону, но те даже не дали трубку дочери.

— Я бы на месте родителей жениха первым делом позвонила маме девочки, предупредила, что ребенок в безопасности. Полиция узнала их номер, а они мне даже с дочкой поговорить не дали. Дочь меня при встрече молча обняла. Она сейчас молчит, ничего не рассказывает — отвечает только на бытовые вопросы, впала в депрессию. Мне кажется не договаривает. Мы пойдем к психологу, чтобы узнать причину, — призналась мама пропавшей девочки.

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