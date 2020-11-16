Небо в огне: новосибирцев заворожил кровавый закат

Заходящее солнце было похоже на красный столб света, пробивающийся сквозь облака. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вечером 16 ноября новосибирцы могли полюбоваться красивым закатом. Заходящее солнце было похоже на красный столб света, пробивающийся сквозь облака.

Кстати, красивым заходом солнца сибиряки любуются уже не первый день, с тех пор, как выпал снег. К примеру, недавно в соцсетях новосибирец Вячеслав Викторович снял на видео зимний вечер в парке Монумента Славы. Попал в кадр и яркий закат. В комментариях под роликом многие люди написали, что выглядит пейзаж завораживающе:

— Как красиво! Люблю белоснежную Зиму!

— Какой красивый зимний закат!

— Прямо как в сказке! — пишут люди.

Напомним, согласно прогнозам гидрометцентра похолодание и облачная погода будет ждать новосибирцев на протяжении всей недели. Температура воздуха будет составлять в среднем минус 5 минус 10 градусов, в отдельные дни возможно похолодание до минус 20 градусов. Ожидает сибиряков также снегопад.

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