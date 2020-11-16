«Шатался, был неопрятным»: пьяного мужчину сняли с рейса «Благовещенск — Новосибирск»

На борт самолета, летящего из Благовещенска в Новосибирск, не пустили 44-летнего пассажира. Фото: Виктория МИНАЕВА

На борт самолета, летящего из Благовещенска в Новосибирск, не пустили 44-летнего пассажира. Мужчины был явно нетрезвым и плохо себя контролировал.

— Как оказалось, этим пассажиром оказался житель Алтайского края. Его передали сотрудникам полиции. Он выглядел неопрятно, частично терял ориентацию в пространстве, шатался. Освидетельствование подтвердило наличие в крови пассажира значительного количества алкоголя, — сообщает пресс-служба УТ МВД России по Забайкальскому краю.

В отношении него составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). За подобное правонарушение мужчина заплатит штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысяч рублей.

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