«От шока даже говорить не могла»: сибирячка вышла из машины и провалилась под землю

Сибирячка сильно ушибла ногу, провалившись в водосток. Фото: Алина

В Октябрьском районе Новосибирска у дома №236 на улице Кирова женщина провалилась одной ногой в яму. Сибирячке посчастливилось, что рядом был муж. Он помог ей выбраться из западни. Это произошло 15 ноября около 18.00.

— Было темно. Я вышла из машины, обошла ее, чтобы с пассажирского сидения выпустить ребенка. Сделала шаг назад и даже не поняла, как оказалась на земле. Я настолько была в шоке, что не могла вымолвить не слова, лишь понимала, что моя нога провалилась. Когда муж меня достал, мы посмотрели, куда я провалилась: это что-то вроде водостока, на нем сломана решетка, — рассказала КП-Новосибирск Алина.

Нога полностью оказалась в водостоке. Фото:Алина

При падении женщина сильно ушибла ногу. Вся она посинела от удара. Но больше всего сибирячка переживает, что на ее месте мог оказаться ребенок, если бы она не вышла ему помочь выбраться с машины.

Алина провалилась под землю на улице Кирова. Фото: «2ГИС»

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска.

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