Новосибирца, отправившего бизнесмену через «Яндекс Такси» муляж бомбы, арестовали: какой срок ему грозит

Новосибирца, отправившего муляж бомбы бизнесмену, арестован. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске полицейские задержали 45-летнего мужчину, который через курьера «Яндекс Такси» передал бизнесмену муляж бомбы. Он положил его в черный пакет. До этого сибиряк вымогал у предпринимателя миллион рублей.

— Не дождавшись электронного перевода, злоумышленник отправил бизнесмену муляж бомбы. Его доставили в торговый павильон, принадлежащий предпринимателю. Владелец ларька заподозрил неладное и вызвал полицейских, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Вскоре у себя дома задержали 45-летнего мужчину. У него изъяли 9 сим-карт, куртку и сотовый телефон.

На сибиряка завели уголовное дело по статье «Вымогательство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. До суда он будет находиться в СИЗО.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 31 октября. Новосибирскому бизнесмены пришел смс, где говорилось о том, что он должен в течение 10 часов перевести на указанный счет в банке миллион рублей. В противном случае незнакомец грозился навредить семье бизнесмена и разрушить его павильон. В итоге предприниматель получил пакет, в котором были пластиковые трубы и провода, примотанные изолентой к сотовому телефону.

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