Аграрии рассказали, какой урожай собрали в Новосибирской области, несмотря на засуху

Губернатору доложили о том, какой урожай собрали в этом году. Фото: пресс-служба правительства НСО

Во время оперативного совещанию губернатору Новосибирской области Андрею Травникову доложили об итогах уборки урожая.

Губернатор поздравил новосибирских аграриев с завершением сезона и поблгадорил аграриев за то, что им несмотря на засуху летом удалось сохранить ключевые показатели сельхозпроизводства.

— Год был засушливый, пострадали южные и западные районы области. Но те хозяйства, которые применяли современные методы, а также занимались интенсификацией своего производства, даже в этот непростой год достигли хороших результатов, показателей. Опыт последних трех лет показывает: если вкладывать в повышение эффективности сельхозпроизводства, то и такие «сюрпризы» нашей агроклиматической зоны мы всегда можем компенсировать. Нам есть куда стремиться, — подчеркнул Андрей Травников.

По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, комплекс принятых правительством Новосибирской области управленческих решений и проведенных агротехнологических мероприятий позволил получить достойный урожай в этом году. Уборочная кампания в регионе была завершена 26 октября. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году составил 2,651 миллионов тонн, а это на 45 тысяч тонн больше, чем в 2019 году. Валовой сбор яровой пшеницы также превышает показатели прошлого года.

Самая высокая урожайность отмечена в Колыванском Коченевском, Маслянинском, Болотнинском и Новосибирском районах. В

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