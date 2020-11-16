В Новосибирске коронавирусом заболели еще 174 человека за сутки

Больше 20 тысяч новосибирцев заболели коронавирусом за все время пандемии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 16 ноября, в региональном оперштабе сообщили, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом 174 человека, из них — 9 детей. Выздоровели за сутки еще 72 человека.

— С начала пандемии коронавирусом в сумме заразились 20 175 человек, из них — 1 294 ребенка. 16 379 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 660 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 182 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 54 пациента.

В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 57 детей. В инфекционных стационарах лежат 3 859 взрослых пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 745 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 828 925 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 372 жителя области, для 61 339 человек меднаблюдение окончено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru