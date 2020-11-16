«Вот гад редкостный!»: сибирячка заплатила 60 тысяч рублей за стулья, которые ей не привезли

Сибирячка написала заявление в полицию на мастера, который так и не выполнил оплаченный заказ. Фото: архив КП

Сибирячка пожаловалась в соцсети на мошенника, который пообещал ей сделать стулья в каретной стяжке и исчез. Заказ она оформляла по Интернету, через аккаунт в Инстаграме. Причем женщина полностью рассчиталась с фирмой. Она перевела ему 60 тысяч рублей.

— Мы составили договор, я внесла предоплату и ждала свой заказ. Когда срок заканчивался, мастер мне позвонил и сказал, что выполнение заказа придется задержать, якобы столяр лишился пальца, но он найдет другого. Через неделю он сообщил, что стулья готовы, он доставит их в течение часа и попросил внести вторую часть оплаты, так как грузчики приедут без него, а им деньги отдавать нельзя. Я без задней мысли перевела деньги. В итоге стулья так и не приехали. Месяц слушаю отговорки: то заболел, то в Кемерово , то в итоге стулья сделали, но он обнаружил брак на ножках , будут переделывать . С момента как заключения договора прошло два месяца , за это время я узнала что по такому сценарию он обманул как минимум 70 человек, — рассказала сибирячка в аккаунте revizor.nsk.

Женщина утверждает, что мошенник так работает уже полтора года.

В комментариях под постом откликнулись те, кто также обжегся на покупке стульев каретной стяжки. Кому-то заказ все-таки пришел, но качество изделия оставляло желать лучшего.

— Вот гад редкостный, — отреагировали люди.

Сибирячка обратилась с заявлением в полицию. Женщина надеется вернуть свои деньги.

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