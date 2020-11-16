Под Новосибирском на трассе иномарка врезалась в грузовик: пострадали два человека

ДТП произошло около 4 часов утра. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром в понедельник, 16 ноября, под Новосибирском произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

— В 4:20 грузовой «Мерседес» с полуприцепом ехал из поселка Мошково в сторону города Болотное. На 105-м километре автодороги Р-255 столкнулся со встречным «Ниссан Цефиро». Пострадали 2 пассажира «Ниссана» 37 и 36 лет, с различными травмами доставлены в Центральную районную больницу Болотного, — сообщил КП-Новосибирск начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Напомним, 15 ноября в городе Болотное произошло еще одно ДТП, в котором погибла 31-летняя женщина и пострадали двое пассажиров. Нетрезвый водитель за рулем «Хонды» въехал в опору столба ЛЭП.

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