Умер Аркадий Пасман — известный новосибирский галерист болел коронавирусом

Аркадий Пасман болел коронавирусом. Фото: https://www.facebook.com/pasman.arkady

В Новосибирске в 64 года скончался известный галерист Аркадий Пасман. Об этом стало известно в воскресенье, 15 ноября. Его знакомые сообщили, что он болел коронавирусом.

— Прощание с Аркадием Пасманом состоится 17 ноября в 12:30 на Заельцовском кладбище, квартал 103. Убедительная просьба — всем быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Берегите себя, — сказано на официальной странице Пасмана в «Фейсбуке».

Аркадий Пасман известен художественными галереями «Зеленая пирамида», «Пейзажи Сибири», «Традиции и современность» и другими проектами. Также он открыл свой антикварный салон.

Напомним, ранее стало известно о смерти преподавателя НГУ и работника Института филологии СО РАН Натальи Широбоковой. Она боролась с заболеванием почек.

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