«Аж колесо вырвало»: в Новосибирске пострадал водитель «Toyota Chaser», влетевшей в столб

Новосибирец сломал ногу, вылетев на иномарке с дороги. Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирску

В понедельник, 16 ноября, в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП. У дома №42 на улице Сибиряков-Гвардейцев в столб влетела «Toyota Chaser». Пострадал водитель. Его госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него перелом правой ноги.

Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу.

Автомобиль врезался в столб. Фото: пресс-служба ГИБДД по Новосибирску

— Это произошло около 2.00. За рулем находился 27-летний мужчина. Он ехал по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улица Немировича-Данченко в направлении улицы Мира, — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии и ее причину устанавливают полицейские.

В ГИБДД Новосибирска напомнили водителям, что из-за снегопада нужно быть особенно внимательными на дороге: соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также снижать скорость, вплоть до полной остановки у пешеходных переходов.

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