«Поправляйся, боец»: вратарь «Сибири» пострадал в матче с «Металлургом»

Во время игры пострадал вратарь ХК «Сибири». Фото: пресс-служба ХК«Сибири»

В Новосибирске состоялся матч «Сибирь» — «Металлург». Игра прошла 15 ноября. Хоккейный клуб из Новосибирска одержал победу на льду. По итогам матча счет составил 3:1. Дублем в составе «Сибири» отметился Ефим Гуркин.

Сейчас хоккейный клуб из Новосибирска на девятом месте турнирной таблицы Восточной конференции. «Металлург» же потерпел пятое поражение в шести последних матчах.

Болельщиков порадовала игра сибиряков.

— Молодцы, мужики! Так держать, — прокомментировали матч зрители в соцсети.

На 27 минуте матча получил травму вратарь Антон Красоткин. Он не смог продолжить встречу. К этому времени Сибирь вела 1:0, а Антон отличился результативной передачей. Как сообщили в пресс-службе клуба, вратаря ждет медицинское обследование.

— Поправляйся, боец! - пожелали новосибирцы вратарю.

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