Под Новосибирском в лесу обнаружили мертвого 48-летнего мужчину: он рубил дрова на зиму

Сибиряк погиб, когда заготавливал дрова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Целинный Новосибирской области погиб 48-летний мужчина. Произошло это 11 ноября. Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, на сибиряка упала береза, когда он заготавливал дрова на зиму.

— В ходе проверки установлено, что смерть 48-летнего мужчины наступила из-за того, что он спилил четыре ствола березы в лесопосадке в поселке Целинный Искитимского района, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, ранее стало известно, что в новосибирской больнице умер 42-летний полицейский, заболевший коронавирусом. Точная причина его смерти устанавливается.

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