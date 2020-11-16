Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

С начала вспышки коронавирусом заболели больше 20 тысяч человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 16 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1748 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 20001 человека, в том числе у 1285 детей, при этом выздоровели 16307 пациентов, скончались 655 человек.

С 16 ноября у школьников заканчиваются каникулы. В региональном правительстве рассказали, что 40% учеников останутся дома: они будут учиться дистанционно. Кроем того с этого дня в силу вступают новые ограничения из-за угрозы распространения коронавируса: временно не будут работать фудкорты и кинотеатры в торговых центрах.

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