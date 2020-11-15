Метеорный поток Леониды 17 ноября 2020 года в Новосибирске: где и когда смотреть на падающие звезды

Астрономы советуют теплее одеваться и ехать за город Фото: Влад КОМЯКОВ

Метеорный поток Леониды 17 ноября 2020 в Новосибирске можно будет наблюдать уже через два дня. Астрономы рассказали КП-Новосибирск, где и когда их будет видно лучше всего.

ЧТО ТАКОЕ МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК ЛЕОНИДЫ?

В период с 6 по 30 ноября проходит один из интригующих осенних метеорных потоков — Леониды.

— Метеорный поток из созвездия Льва порожден твердыми частицами из хвоста трехкилометровой кометы Темпеля — Туттля, которая навещает окрестности Солнца каждые 33 года. Исторически, этот метеорный поток иногда знаменовался обильными звездопадами. Среднее количество метеоров в час в потоке Леониды составляет около 15. Максимум астрономического наблюдения выпадает на 17 ноября в 18.00, — уверен специлист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

КОГДА НАБЛЮДАТЬ МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК?

Астрономы советуют — чтобы наблюдать «падающие звезды» придется проявить терпение, ведь созвездие Льва высоко поднимется в небо лишь к утру. Наиболее оптимальное время наблюдения близкое к максимуму потока — ночь с 17 на 18 ноября.

— Созвездие Льва можно найти над горизонтом на Юго-Востоке небосклона, по форме оно напоминает трапецию. напоминает трапецию. Место, откуда будут вылетать метеоры находится возле правой верхней звезды этой трапеции, — уверен астроном Олег Кашин.

ГДЕ НАБЛЮДАТЬ МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК ЛЕОНИДЫ?

Эксперты советуют наблюдать метеорный поток за городом, на темном небе. Городские жители смогут увидеть лишь единичные метеоры. Безлунная ночь 18 ноября 2020 года создаст благоприятные условия для наблюдения этого таинственного природного явления.

КАК СФОТОГРАФИРОВАТЬ ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ?

Напомним, что для фотографирования метеоров подойдет качественная зеркальная камера с широкоугольным объективом на штативе, утверждают фотографы. Электропривод для штатива с компенсацией суточного вращения неба будет хорошим дополнением. Однако стоит учитывать погодные уловия и влияние морозов на работу техники и электроустройств.

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