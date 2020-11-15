Сибирячка готовит медсестер для тяжелобольных пациентов в Академгородке

Профессия медсестры на дому очень востребована Фото: Алена МАРТЫНОВА

Врач паллиативной медицины Ольга Выговская запустила курсы для младших медсестер. Первая группа из десяти женщин стали младшими медсестрами всего за месяц. Об этом 15 ноября сообщило издание «Навигатор».

Слушательницы курсов пришли на курсы без специального медобразования.

— Приходят женщины разного возраста — одним это было необходимо для нужд собственной семьи, другие планируют подыскать себе место сиделки. Случается, что порой семья ищет просто внимательную компаньонку для пожилой одинокой матери или бабушки, — сообщили наставники проекта.

Занятия планируется проводить в вечерних и дневных группах. Большое внимание уделяется обучению общению с родственниками тяжелобольного пациента, медицинской этике и профилактике самовыгорания. Семьи тяжелобольных нанимают сестру для ухода на дому — с дневными, ночными и суточными дежурствами, иногда даже с проживанием. И курсы помогают к этому подготовиться.

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