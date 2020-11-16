Погода в Новосибирске на 16 ноября 2020 года: придут холода до -10

Синоптики предупредили о похолодании и гололеде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Новосибирске 16 ноября 2020 года: синоптики прогнозируют похолодание, в вечернее время столбик термометра опустится ниже -10 градусов. На дорогах сибиряков будет ждать гололедица.

— Температура воздуха днем составит -4 — -6, ночью — -7 — -9 градусов, в пригороде до -13. Ожидается облачность с прояснениями, ночью и днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Подует северо-восточный ветер 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днем будет -4 — -9, ночью — -6 — -11, местами до -16 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью местами снег, местами гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег. Температура днем и вечером будет около -5 — -6 градусов, а вечером снизится до -11.

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