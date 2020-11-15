«Мог уехать к бывшей»: в Новосибирской области пропал парень в женских фиолетовых галошах

Пропавший мог уехать к бывшей девушке в Куйбышев. Фото:предоставлено родственниками Евгения

Родители разыскивают 19-летнего Евгения Новак уже больше недели. Парень из села Таган Чановского района ушел из вечером дома 8 ноября и до сих пор не вернулся. Родители пропавшего обратились к участковому, однако поиск в соседних деревнях ничего не дал.

— Мой сын впервые пропал надолго. Он не пил, помогал нам по дому, калымил. Депрессии за ним не замечала, но когда с ним заговоришь о бывшей девушке — он умолкал и замыкался, — рассказала «КП-Новосибирск» родная мама пропавшего.

Мать предполагает, что юноша мог поехать именно к ней в город Куйбышев, чтобы попросить прощения или вообще предложить ей выйти замуж. Евгений взял велосипед и паспорт, но отправился без телефона. Полиция искала его по друзьям и родственникам из соседних сел, однако никто его не видел. Даже приемные родители не знают, куда он мог пойти.

Приметы пропавшего парня такие: рост около 170 см, худощавого телосложения, серо-голубые глаза, темно-русые волосы. Парень был одет в черную куртку, черную шапку в красную полоску, серые штаны, на ногах был обут в женские фиолетовые галоши. Всех, кто что-либо знает о его местогахождении, просят обратиться в полицию по тел. 02.

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