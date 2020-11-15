Школьные каникулы в Новосибирске в 2021 году: будут ли дети меньше отдыхать летом

Минобр не будет продлевать учебный год, но рассматривает такую возможность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьные каникулы в Новосибирске в 2021 году могут сократить из-за коронавируса. Такое предложение озвучили на совещании в правительстве Новосибирской области. Министр образования успокоил — пока никто не планирует продление учебного года.

- Это был один возможных вариантов развития событий в рамках борьбы с распространением COVID-19 и ограничительных мер в школах. Мы рассматривали продление учебного года в период летних каникул, но пока такого решения не принято, - сообщил КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Напомним, 16 ноября заканчиваются осенние школьные каникулы, продленные из-за COVID-19. Министерство образования региона частично перевело школы на дистанционное образование, более 40% школьников будут заниматься дома.

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