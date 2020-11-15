В Новосибирске 176 человек заболели коронавирусом за сутки

Всего с начала эпидемии заразились более 20 тысяч человек Фото: Алена МАРТЫНОВА

За минувшие сутки врачи выявили 176 новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирске: среди них - семеро детей.

— Согласно данным на утро 15 ноября в регионе зарегистрирован 20 001 случай заражения коронавирусом, в том числе у 1 285 детей, - сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

Спасти, увы, врачам удалось не всех: с начала вспышки ы Новосибирской области умерли 655 человек.

Но есть и хорошие новости: за минувшие сутки 83 человек, переболевших коронавирусом, выписали из больниц. Всего с начала вспышки 16307 сибпряков, заразившихся COVID-19, выздоровели.

Как отмечает губернатор Новосибирской области, ситуация в регионе остается сложной. Новосибирцев настоятельно просят соблюдать правила безопасности: носить защитную маску в общественных местах, держать социальную дистанцию в полтора метра.

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